Migliorare la qualità delle cure ai neonati più fragili | 5 nuovi ventilatori alla terapia intensiva neonatale del Maggiore
Cinque nuovi ventilatori manuali di tipo "T-piece": è questa la donazione con cui l'associazione G-Team rinnova il proprio impegno a fianco della terapia intensiva neonatale (tin) dell'ospedale Maggiore di Novara diretta dal dottor Marco Binotti, contribuendo in modo concreto a migliorare la.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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