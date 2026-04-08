Reggello Fiorita mostra mercato di fiori e piante

Domenica 12 aprile 2026, il centro di Reggello ospita l’evento Reggello Fiorita, una mostra mercato di fiori e piante dedicata alla stagione primaverile. L’iniziativa si svolge in una giornata che prevede esposizioni e vendita di piante provenienti da diversi operatori del settore. La manifestazione interessa le aree centrali del paese e coinvolge numerosi espositori e visitatori.

Domenica 12 aprile 2026, il centro di Reggello ospita l'evento Reggello Fiorita, una manifestazione dedicata ai colori e ai profumi della primavera. Per l'intera giornata, dalle 8:00 alle 19:00, le strade del paese accolgono una mostra mercato che trasforma l'abitato in un grande giardino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione.