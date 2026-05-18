Napoli violenze sessuali su minorenni di una scuola di danza | arrestato un 66enne

Un uomo di 66 anni è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto abusi sessuali su diverse minorenni che frequentavano una scuola di danza a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato al fermo dell’uomo, ritenuto responsabile di aver commesso le violenze all’interno della struttura. Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri episodi e coinvolgimenti.

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Un uomo di 66 anni è stato arrestato per abusi sessuali su ragazzine minorenni in una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano lo hanno arrestato in flagranza del reato di violenza sessuale aggravata poiché commessa ai danni di ragazzine minorenni, una delle quali minore di 14 anni. Dopo le formalità di rito, il 66enne è stato portato nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Le indagini, dirette dalla Procura di Napoli, hanno consentito di far luce su ripetuti atti di violenza sessuale subiti dalle minorenni, avvenuti all’interno della scuola di danza dove l’uomo svolgeva lezioni individuali di musica con le sue allieve. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, violenze sessuali su minorenni di una scuola di danza: arrestato un 66enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ABUSI SESSUALI NELLA SCUOLA CALCIO, ARRESTATO EX ALLENATORE Sullo stesso argomento Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. Leggi anche: Violenze sessuali di gruppo su minorenni: 32 anni totali di carcere per due uomini Napoli, violenze sessuali su minorenni della scuola di danza: arrestato un 66enneUn uomo di 66 anni è stato arrestato per abusi sessuali su ragazzine minorenni in una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a ... lapresse.it Ex allenatore arrestato per violenza sessuale su minore: gravi accuse di abuso.Napoli. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo di 58 anni, accusato di violenza sessuale aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di N ... napolipiu.com