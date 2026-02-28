Il Milan ha mostrato interesse per Andrej Kostic, giovane centravanti montenegrino nato nel 2007 e attualmente in forza al Partizan Belgrado. Durante l'ultimo calciomercato invernale, i dirigenti rossoneri hanno avviato trattative per il giocatore, anche se non sono state concluse. La società ha mantenuto l'attenzione su Kostic, prevedendo di riprendere i discorsi nel prossimo calciomercato estivo.

Si parla di nomi del calibro di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Darwin Nunez (Al-Hilal) e Nicolas Jackson (Chelsea, ma attualmente in prestito al Bayern Monaco). Il Diavolo, però, non ha smesso di pensare anche ad un giovane bomber messo nel mirino da tempo e che ha tutta l'intenzione di portare presto a Milano. Si tratta di Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan, a lungo trattato la scorsa estate con il club serbo. Una trattativa non chiusasi perché il Partizan ha continuato a chiedere al Milan di pagare la clausola risolutoria inserita nel contratto del giocatore (20 milioni di euro), mentre il Diavolo - che avrebbe preso Kostic inizialmente per il Milan Futuro di Massimo Oddo, in Serie D - non è andato oltre un'offerta di 4 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan non perde d’occhio Kostic: se ne riparlerà nel prossimo calciomercato estivo

