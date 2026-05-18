Oroscopo della settimana | Gemelli è il momento di rimettersi in gioco Scorpione attenzione a tensioni e contrasti nelle relazioni

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana segna un cambiamento di energia con l’ingresso del Sole in Gemelli, avvenuto il 21, che porta a un periodo più attivo e focalizzato sulla comunicazione. Le persone nate sotto il segno dei Gemelli sono incoraggiate a rimettersi in gioco, mentre chi è dello Scorpione dovrebbe prestare attenzione a possibili tensioni e contrasti nelle relazioni. L’atmosfera generale si caratterizza per un ritmo più rapido e un’attenzione maggiore ai rapporti interpersonali.

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La settimana porta un cambio di energia importante con l’ingresso del Sole in Gemelli il 21, che inaugura una fase più dinamica, veloce e orientata alla comunicazione. Dopo il ritmo più stabile del Toro, torna il bisogno di movimento, confronto e nuove idee. Anche i pianeti personali cambiano scenario: il 19 Marte entra in Toro, rallentando l’impulsività delle ultime settimane e invitando a costruire con maggiore pazienza e concretezza. Nello stesso giorno, Venere entra in Cancro, riportando attenzione su affetti, relazioni e bisogni emotivi più profondi. Nel corso della settimana la Luna si muove dai Gemelli alla Vergine, accompagnando un passaggio da giornate più leggere e sociali a una fase più pratica e organizzativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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