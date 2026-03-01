Oroscopo della settimana | Vergine con l’eclissi arriva una svolta Scorpione relazioni e amicizie sotto osservazione Cancro? I messaggi arrivano al momento giusto

Questa settimana si concentra su diversi segni zodiacali con eventi e messaggi specifici. La Vergine affronta un momento di svolta con l’eclissi, mentre lo Scorpione si concentra sulle relazioni e amicizie. Il Cancro riceve messaggi importanti al momento giusto. Il Sole in Pesci mantiene un’atmosfera emotiva, sensibile e intuitiva, influenzando le esperienze di vari segni.

È una settimana intensa, di passaggi e rivelazioni. Il Sole resta in Pesci e mantiene il clima emotivo, sensibile, intuitivo. Ma i movimenti planetari cambiano profondamente il tono delle giornate. Il 2 marzo Marte entra in Pesci: l’azione diventa meno impulsiva e più guidata dall’istinto. Non si agisce per competere, ma per sentire. Le decisioni nascono da motivazioni interiori, non da pressioni esterne. Il 3 si forma la Luna Piena in Vergine in eclissi: un momento potente di chiarimento. Le eclissi accelerano processi già in atto e portano a compimento situazioni che non possono più restare in sospeso. È una settimana di verità pratiche: ciò che non funziona emerge, ciò che è solido si rafforza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

