Questa settimana l’oroscopo suggerisce ai Gemelli di rivedere strategie e obiettivi, mentre per la Bilancia e l’Acquario si consiglia di affrontare confronti diretti sulle relazioni. Si invita alla prudenza nelle decisioni, poiché alcune risposte potrebbero emergere lentamente, rendendo le situazioni più chiare e definitive nel corso dei prossimi giorni.

E’ una settimana che invita alla riflessione e alla prudenza nelle decisioni. Alcune risposte potrebbero emergere gradualmente, ma proprio per questo risultare più chiare e definitive. Mercurio retrogrado in Pesci invita a rallentare e a riconsiderare alcune questioni rimaste aperte: comunicazioni, decisioni recenti o progetti che potrebbero richiedere una revisione. È una fase utile per riflettere e osservare meglio ciò che sta accadendo prima di prendere nuove direzioni. Venere in Ariete imprime ai rapporti un ritmo diverso, più diretto e spontaneo. Cresce il desiderio di chiarezza nei sentimenti e di atteggiamenti meno ambigui. Marte in Pesci continua invece a muovere le azioni su un piano più istintivo ed emotivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo della settimana: “Gemelli, devi rivedere strategie e obiettivi. Confronti diretti sulle relazioni per la Bilancia, Acquario, attenzione alle questioni economiche”

