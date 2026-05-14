Un deputato è stato nominato a capo di una commissione parlamentare incaricata di approfondire il caso legato alla scomparsa di una giovane donna avvenuta diversi anni fa. La decisione arriva dopo che il precedente incarico ha concluso il suo mandato. La nuova guida si occuperà di rivedere le indagini già svolte e di avviare nuovi accertamenti, con l’obiettivo di fare maggiore chiarezza sulla vicenda. La commissione si riunirà nelle prossime settimane per definire le prossime attività.

? Punti chiave Chi è il deputato che ora guida l'inchiesta su Emanuela?. Come cambierà il metodo di indagine con il nuovo presidente?. Perché le dimissioni di De Priamo hanno scatenato questo riassetto?. Quali nuovi passi concreti porteranno finalmente alla verità definitiva?.? In Breve De Priamo si sposta alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali del Senato.. Dimissioni del senatore De Priamo presentate martedì scorso per il nuovo incarico.. Roscani garantisce continuità operativa grazie alla precedente esperienza come membro della commissione..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Orlandi-Gregori: Roscani guida la Commissione, punta alla verità

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