Dal dopoguerra a oggi la memoria unisce Modena e Napoli | al via il progetto Il treno dei desideri

Dal 26 al 28 marzo alcuni studenti modenesi ospiti dei coetanei partenopei. Il progetto, nato da un gemellaggio, ispirato alla storia dei solidali “treni della felicità” Un viaggio tra memoria, incontro e solidarietà. È il cuore del progetto "Il treno dei desideri", nato dal gemellaggio tra alcuni studenti modenesi e gli alunni dell'Istituto comprensivo De Amicis – Baracca di Napoli. Da giovedì 26 a sabato 28 marzo alcuni alunni e alunne delle scuole San Carlo saranno infatti accolti dai loro coetanei napoletani in una esperienza di scambio, conoscenza e produzione cinematografica. Il percorso delle scuole è ispirato alla storia dei "treni della felicità". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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