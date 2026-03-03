Venezia–Avellino 4-0 | dominio assoluto dei lagunari lupi spazzati via al Penzo

Al Penzo, il Venezia ha battuto l’Avellino con un punteggio di 4-0, in una partita caratterizzata da un dominio totale dei padroni di casa. Dopo l’espulsione di Tutino al 34’, il Venezia ha preso il sopravvento e segnato tre gol in soli sette minuti, con le reti di Dagasso, Reale (autogol) e Busio. La gara si è conclusa con la squadra di casa in vantaggio di quattro reti.

Venezia, 3 marzo 2026 – Al Penzo il Venezia domina e colpisce con puntualità. L'espulsione di Tutino al 34' orienta la partita; in soli sette minuti arrivano tre gol che scavano il solco: Dagasso apre, Reale devia nella propria porta e Busio firma il tris. Nella ripresa il sigillo finale porta ancora la firma di Dagasso. L'Avellino chiude addirittura in nove, a causa del doppio giallo a Le Borgne. Ore 19:58, le squadre fanno il loro ingresso in campo agli ordini di Giuseppe Mucera di Palermo. Venezia in completo arancioneroverde, Avellino in giallo con pantaloncini bianchi. Alle 20 il fischio d'inizio: il primo pallone è gestito dai lagunari. L'avvio è di marca veneziana.