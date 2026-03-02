Caserta elezioni provinciali | Centro Destra trionfa con 29.747 voti

Domenica 1 marzo si sono svolte le elezioni provinciali a Caserta, con una forte partecipazione degli elettori. Il Centro Destra ha ottenuto la vittoria, raccogliendo 29.747 voti. La consultazione ha coinvolto gli aventi diritto di voto, che si sono recati alle urne per eleggere i rappresentanti del consiglio provinciale.

Il voto per il rinnovo del consiglio provinciale di Caserta si è svolto domenica 1 marzo, con un’ampia partecipazione degli elettori. Sulla base dei dati resi disponibili, l’affluenza è stata del 93%, con 373 votanti su 386 iscritti e 5 schede nulle. Lo spoglio è in corso e i risultati indicano un successo per la lista Centro Destra per la Provincia, che sostiene il presidente Anacleto Colombiano. La distribuzione dei seggi è stata determinata in base a cinque fasce territoriali, con la fascia E, che include Aversa, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, dotata dell’indice di ponderazione più elevato. Tra i candidati più votati si segnalano Andrea De Filippo, sindaco di Maddaloni, e Giovanni Innocenti, presidente del consiglio comunale di Aversa, entrambi appartenenti alla lista Centro Destra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un solo seggio per le Elezioni Provinciali, l’attacco del centro destra contro GandolfiLa scelta di istituire un solo seggio e con orario ridotto per le elezioni provinciali in calendario per domenica 15 marzo ha sollevato dure proteste...

Noi di Centro si prepara alle elezioni provinciali con Essere DemocraticiAlle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, Noi di Centro sarà in campo, affiancato dalla compagine di Essere Democratici, con...

