Roma esplosione al Parco degli Acquedotti | due morti si segue la pista anarchica

A Roma, nel Parco degli Acquedotti, si è verificata un’esplosione che ha causato la morte di due persone. La polizia sta seguendo la pista anarchica per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per le indagini. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla zona interessata.

Si segue la pista anarchica per il crollo del casolare avvenuto nel Parco degli Acquedotti, a Roma, dove hanno perso la vita due persone. Secondo quanto si apprende, le vittime sono state identificate: si tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. In base alle prime informazioni, i due sarebbero stati legati al gruppo Cospito. Resta al vaglio degli investigatori la dinamica dell’accaduto, con l’ipotesi di un’esplosione che avrebbe provocato il crollo della struttura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: due morti, si segue la pista anarchica Articoli correlati Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»ROMA - Un boato nel cuore della notte ma l’allarme per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti è scattato solo questa mattina intorno alle... Leggi anche: Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba» Aggiornamenti e notizie su Roma esplosione al Parco degli... Temi più discussi: Ostia, bomba carta vicino piazza Anco Marzio: distrutta la balaustra di un cantiere; Nave russa alla deriva fra Lampedusa e Malta, rischio inquinamento ed esplosione: l'allarme del Governo; A torso nudo e sporco di sangue 30enne aggredisce ragazza al Parco Comola Ricci: il provvidenziale l'intervento della Municipale; Shopping a Bologna: il Parco Commerciale cambia marcia con una ricca agenda di appuntamenti per famiglie. Esplosione e crollo al Parco degli Acquedotti: morti un uomo e una donna, si scava ancora sotto le macerieDue persone sono morte nel crollo di un casolare in via delle Capannelle, nel Parco degli Acquedotti di Roma. Sul posto anche Polizia di Stato con la scientifica e personale sanitario. Proseguono le r ... unita.it Casolare nel Parco degli Acquedotti, le vittime sarebbero due anarchici, morti per un ordigno che stavano fabbricandoTragedia a Roma: crolla il solaio di un edificio abbandonato nel Parco degli Acquedotti, morti un uomo e una donna che vi trovavano riparo ... ilfattoquotidiano.it Ultima ora esplode palazzina a Roma, vittime vicine al gruppo anarchico di Cospito - facebook.com facebook La Lega ha reso noti anticipi e posticipi delle giornate 32, 33 e 34 Roma-Pisa venerdì 10/4 ore 20:45 Roma-Atalanta sabato 18/4 ore 20:45 Bologna-Roma sabato 25/4 ore 18:00 #ASRoma x.com