Ronciglione sopralluogo al cantiere del Sant' Anna | 20 posti letto e inaugurazione tra un mese

A circa un mese dall’inaugurazione, è stata effettuata questa mattina una visita al cantiere del nuovo ospedale di comunità e della Casa di Ronciglione, situata all’interno della struttura Sant’Anna. La visita ha riguardato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, realizzati con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La struttura prevede l’aggiunta di 20 posti letto.

Nuova Casa e Ospedale di comunità di Ronciglione, a un mese dall'inaugurazione questa mattina si è svolta una visita istituzionale presso la struttura sanitaria Sant’Anna di Ronciglione, al termine degli importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione finanziati con fondi Pnrr per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro. Struttura che nelle scorse settimane era stata discussa nel tavolo per la salute con i sindaci della Tuscia. La nuova Casa di comunità rappresenta uno degli elementi cardine del nuovo modello di sanità territoriale, orientato alla prossimità e alla presa in carico continua del cittadino. “Si tratta di... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ronciglione, sopralluogo al cantiere del Sant'Anna: 20 posti letto e inaugurazione tra un mese Articoli correlati Fine dell'emergenza influenza, all’ospedale Sant’Anna i posti letto aggiuntivi tornano alla ChirurgiaDa lunedì 2 febbraio rientrano progressivamente 25 posti letto nella degenza chirurgica 3: riprendono le attività programmate Con il progressivo... Sopralluogo sul cantiere del centro logistico Eurospin: oltre 600 i posti di lavoro previsti [FOTO]Nel terreno dell’ex Burgo in via Piaggio l'importante insediamento che sarà tra i più grandi del Centrosud. Contenuti e approfondimenti su Ronciglione sopralluogo al cantiere del... Argomenti discussi: FOTO | Sopralluogo all'ospedale di comunità di Ronciglione. Il Sant’Anna di Ronciglione si prepara a ripartire: sopralluogo istituzionale con Regione Lazio e Asl Viterbo sui nuovi servizi sanitariNewTuscia – RONCIGLIONE – Si è svolto questa mattina un importante sopralluogo presso l’ospedale Sant’Anna di Ronciglione, alla presenza del sindaco Mario Mengoni, dell’assessore comunale Sergio Orl ... newtuscia.it Nuova vita per il Sant’Anna di Ronciglione: verso l’Ospedale e la Casa della ComunitàSopralluogo stamattina nella struttura, una visita congiunta tra il sindaco Mario Mengoni, il consigliere regionale Daniele Sabatini e il direttore ASL Egisto B ... etrurianews.it