Ronciglione sopralluogo al cantiere del Sant' Anna | 20 posti letto e inaugurazione tra un mese

Da viterbotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa un mese dall’inaugurazione, è stata effettuata questa mattina una visita al cantiere del nuovo ospedale di comunità e della Casa di Ronciglione, situata all’interno della struttura Sant’Anna. La visita ha riguardato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, realizzati con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La struttura prevede l’aggiunta di 20 posti letto.

Nuova Casa e Ospedale di comunità di Ronciglione, a un mese dall'inaugurazione questa mattina si è svolta una visita istituzionale presso la struttura sanitaria Sant’Anna di Ronciglione, al termine degli importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione finanziati con fondi Pnrr per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro. Struttura che nelle scorse settimane era stata discussa nel tavolo per la salute con i sindaci della Tuscia. La nuova Casa di comunità rappresenta uno degli elementi cardine del nuovo modello di sanità territoriale, orientato alla prossimità e alla presa in carico continua del cittadino. “Si tratta di... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

ronciglione sopralluogo al cantiere del sant anna 20 posti letto e inaugurazione tra un mese
© Viterbotoday.it - Ronciglione, sopralluogo al cantiere del Sant'Anna: 20 posti letto e inaugurazione tra un mese

Articoli correlati

Fine dell'emergenza influenza, all’ospedale Sant’Anna i posti letto aggiuntivi tornano alla ChirurgiaDa lunedì 2 febbraio rientrano progressivamente 25 posti letto nella degenza chirurgica 3: riprendono le attività programmate Con il progressivo...

Sopralluogo sul cantiere del centro logistico Eurospin: oltre 600 i posti di lavoro previsti [FOTO]Nel terreno dell’ex Burgo in via Piaggio l'importante insediamento che sarà tra i più grandi del Centrosud.

Contenuti e approfondimenti su Ronciglione sopralluogo al cantiere del...

Argomenti discussi: FOTO | Sopralluogo all'ospedale di comunità di Ronciglione.

sant anna ronciglione sopralluogo al cantiereIl Sant’Anna di Ronciglione si prepara a ripartire: sopralluogo istituzionale con Regione Lazio e Asl Viterbo sui nuovi servizi sanitariNewTuscia  – RONCIGLIONE  – Si è svolto questa mattina un importante sopralluogo presso l’ospedale Sant’Anna di Ronciglione, alla presenza del sindaco Mario Mengoni, dell’assessore comunale Sergio Orl ... newtuscia.it

sant anna ronciglione sopralluogo al cantiereNuova vita per il Sant’Anna di Ronciglione: verso l’Ospedale e la Casa della ComunitàSopralluogo stamattina nella struttura, una visita congiunta tra il sindaco Mario Mengoni, il consigliere regionale Daniele Sabatini e il direttore ASL Egisto B ... etrurianews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.