Negli ultimi giorni si sono verificati nuovi atti di violenza: sei ordigni sono stati fatti esplodere nel cantiere di un centro di ricerca a Pisa, presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Gli attentati sono stati attribuiti a gruppi anarchici che, nel silenzio generale, continuano a compiere azioni dimostrative contro istituzioni di alta formazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni materiali sono stati ingenti.

Nel silenzio generale, gli anarchici continuano a muoversi sotto traccia e a piazzare bombe. Pochi giorni fa l’ultimo attentato, a Pisa, nel cantiere della Scuola Superiore Sant'Anna, una delle eccellenze accademiche del nostro Paese. Da tempo è in costruzione il nuovo polo tecnologico con investimenti milionari per agevolare la ricerca nella robotica, ma non solo, che è previsto in consegna per il prossimo anno. Questa struttura è stata messa nel mirino degli anarchici che, nella notte tra il 7 e l’8 aprile, hanno piazzato 6 ordigni incendiari su quattro mezzi da lavoro e sulle centraline di due gru: così spiegano nella rivendicazione dell’attentato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Libertà per Cospito”. E gli anarchici fanno esplodere sei ordigni nel cantiere di un centro di ricerca

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