Giuli un' ora a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dei vertici del Mic | Meloni gli ribadisce il suo sostegno
Il ministro della Cultura ha incontrato oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio. L'incontro è avvenuto un'ora dopo il licenziamento dei vertici del Ministero della Cultura. Durante il colloquio, la premier ha ribadito il suo sostegno al ministro e ha discusso delle prossime decisioni relative all'ente. Nessun dettaglio sui contenuti dell'incontro è stato reso pubblico.
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, «ha chiesto e ottenuto» di incontrare oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, «al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di Governo». Lo indicano fonti di Palazzo Chigi, che rimarcano come «negli ultimi giorni si sono susseguite voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell’operato dell’Esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione» tra il ministro Giuli, la presidente del Consiglio e altri esponenti del Governo, «ricostruzioni prive di fondamento». Da parte di Meloni «è stata ribadita la piena volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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