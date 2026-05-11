Giuli un' ora a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dei vertici del Mic | Meloni gli ribadisce il suo sostegno

Il ministro della Cultura ha incontrato oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio. L'incontro è avvenuto un'ora dopo il licenziamento dei vertici del Ministero della Cultura. Durante il colloquio, la premier ha ribadito il suo sostegno al ministro e ha discusso delle prossime decisioni relative all'ente. Nessun dettaglio sui contenuti dell'incontro è stato reso pubblico.

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