Elon Musk perde la causa contro Sam Altman per OpenAI La giuria | Azione legale arrivata troppo tardi

Elon Musk ha perso una causa legale contro Sam Altman riguardante il futuro di OpenAI. La decisione della giuria ha evidenziato che l'azione legale è stata presentata troppo tardi rispetto ai tempi previsti. La disputa tra i due coinvolge aspetti legati alla gestione e alla direzione dell'organizzazione. La sentenza definitiva ha portato alla conclusione del procedimento giudiziario, senza ulteriori possibilità di ricorso. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici della scelta della giuria.

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Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. La giuria ha infatti respinto la causa di Musk sottolineando che l'azione legale è arrivata troppo tardi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La vicenda Dopo che la giuria consultiva aveva ritenuto Altman e OpenAI non responsabili, il tribunale, presieduto dalla giudice distrettuale statunitense Yvonne Gonzalez Rogers, ha confermato la decisione. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no-profit. Musk aveva contribuito alla fondazione di OpenAI nel 2015, ma aveva lasciato il consiglio di amministrazione tre anni dopo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Elon Musk perde la causa contro Sam Altman per OpenAI. La giuria: «Azione legale arrivata troppo tardi» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elon Musks xAI Disaster (Again) Exposed A Huge Crack In The System… Sullo stesso argomento Inizia il processo di Elon Musk contro Sam AltmanIn mezzo c'è la storia di OpenAI, una richiesta di risarcimento miliardaria e il futuro delle più grandi aziende di intelligenza artificiale In un... Elon Musk contro Sam Altman, primo atto della sfida in tribunale(Adnkronos) – Il primo atto della sfida legale tra Elon Musk e Sam Altman si è aperto con la deposizione del proprietario di Tesla, apparso in aula... OpenAI, Elon Musk perde la causa contro Altman: È prescrittaMusk aveva accusato Altman di aver tradito la missione originaria della startup, violando l'impegno di mantenere lo status di organizzazione no-profit ... msn.com Elon Musk perde la causa su OpenAI contro Altman: respinta richiesta di risarcimento da 130 miliardiPer il patron di Tesla e SpaceX la startup sviluppatrice di ChatGpt aveva violato l’impegno a rimanere una organizzazione no profit ... repubblica.it