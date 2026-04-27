È iniziato il procedimento legale tra Elon Musk e Sam Altman, due figure note nel settore tecnologico. Al centro della vicenda c'è OpenAI, l'organizzazione di intelligenza artificiale di cui entrambi sono coinvolti. La causa riguarda una richiesta di risarcimento che si aggira sui miliardi di euro. La disputa si svolge in un contesto che coinvolge le strategie e le decisioni dell'organizzazione e il loro impatto sul settore.

In mezzo c'è la storia di OpenAI, una richiesta di risarcimento miliardaria e il futuro delle più grandi aziende di intelligenza artificiale In un tribunale di Oakland, vicino a San Francisco (California), lunedì inizia il più importante processo degli ultimi tempi nel settore delle intelligenze artificiali (AI). Vede contrapposti Elon Musk, la persona più ricca del mondo, e Sam Altman, il CEO di OpenAI, una delle società di intelligenza artificiale più in vista e conosciuta soprattutto per ChatGPT. Musk chiede un risarcimento di circa 134 miliardi di dollari e ha accusato Altman di avere approfittato dei suoi investimenti per finanziare i primi anni di OpenAI, quando entrambi erano coinvolti nella startup, senza mantenere la promessa di gestire OpenAI come una non profit.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Inizia il processo di Elon Musk contro Sam Altman

The Real Reason Elon Musk HATES Against Sam Altman

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