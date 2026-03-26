open fiber porta la fibra ultraveloce in 62 comuni del casertano

Open Fiber sta completando i lavori di posa della fibra ultraveloce in 62 comuni del casertano. L’intervento rientra nel Piano Italia a 1 Giga, un progetto finanziato dal Pnrr che mira a estendere le connessioni a alta velocità anche nelle zone meno servite della regione. La realizzazione coinvolge diverse località del territorio, migliorando l’infrastruttura di rete locale.

La banda ultralarga diventa realtà per gran parte del casertano. Open Fiber sta infatti ultimando i lavori previsti dal Piano Italia a 1 Giga, l’intervento nazionale finanziato dal Pnrr per portare connessioni ad altissima velocità anche nelle aree meno servite. Ad oggi, nella provincia di Caserta risultano già connessi oltre 62mila civici - circa 107mila unità immobiliari - distribuiti in 62 comuni. La nuova infrastruttura si affianca agli interventi del Piano Bul, che in passato aveva già permesso di raggiungere più di 127mila unità immobiliari nello stesso territorio. La rete è stata realizzata principalmente in Ftth, la tecnologia che porta la fibra ottica fin dentro gli edifici e consente connessioni che superano il gigabit al secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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