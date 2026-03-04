Psoriasi visite dermatologiche gratuite al San Giovanni di Dio | ecco l' open day

Al San Giovanni di Dio si svolge un open day dedicato alla psoriasi, durante il quale vengono offerte visite dermatologiche gratuite. L’evento è pensato per sensibilizzare sulla prevenzione di questa patologia cronica e fornire informazioni ai cittadini interessati. La giornata si svolge in un solo giorno e prevede l’accesso libero alle consulenze specialistiche senza costi.

Controlli nell'ambulatorio di Dermatologia del nosocomio agrigentino. L'iniziativa rientra nel programma "Bollino rosa" promosso da Onda Ets Una giornata dedicata alla prevenzione e all'informazione su una patologia cronica che interessa molte persone. Mercoledì 11 marzo l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ospiterà un open day dedicato alla psoriasi con visite dermatologiche gratuite. Le visite saranno effettuate presso l'ambulatorio di dermatologia dell'ospedale e saranno garantite dalla dermatologa Laura Gaia Cantavenera, con il supporto dell'infermiera Gioacchina Russello. Per prenotare è necessario contattare il numero telefonico 0922 442220 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13.