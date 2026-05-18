Onigo torna la Corte degli Onigo | tra trabucchi e antichi mestieri

Torna la Corte degli Onigo, una rievocazione storica che coinvolge le antiche macchine d'assedio esposte alle Mura Bastia. Tra i trabucchi e gli strumenti medievali, vengono mostrati i meccanismi usati in passato per assediare un castello. Durante l’evento, alcuni partecipanti interpretano il ruolo di piccoli scudieri pronti a prender parte all’assalto. La manifestazione si svolge in un contesto che richiama i mestieri e le tecniche militari di epoche passate, attirando appassionati e curiosi.

? Domande chiave Come funzionano le antiche macchine d'assedio mostrate alle Mura Bastia?. Chi sono i piccoli scudieri che parteciperanno all'assalto al castello?. Cosa rivelano i romanzi di Serena Perozzo sul casato degli Onigo?. Perché questo evento punta a trasformare i ruderi in centri culturali?.? In Breve Attività per bambini dalle 14:00 con laboratori e assalto al castello.. Presentazione romanzi storici di Serena Perozzo alle ore 16:45.. Mostre IPA e scolastiche coinvolgono Onigo e Pederobba.. Eventi correlati presso Parco Sant'Artemio, Follina e Villa Ancilotto.. Domenica 24 maggio 2026 le Mura Bastia di Onigo di Piave ospiteranno la terza edizione della rievocazione medievale Corte degli Onigo, un evento che mira a riportare in vita le antiche radici del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio storico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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