Secondo Roberta Bruzzone, l’esperta forense intervistata in merito all’omicidio di Pierina Paganelli, non sarebbe Dassilva ad aver commesso il delitto. Bruzzone sostiene che sulla scena del crimine ci sarebbero state due persone e che una donna potrebbe essere stata coinvolta come complice. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto e identificare tutte le persone coinvolte.

Sulla scena dell’omicidio di Pierina Paganelli c’erano “due persone“, una delle quali “presumibilmente donna” la cui presenza sarebbe stata “sussidiaria”, in quanto potrebbe non aver partecipato attivamente al delitto ma avrebbe svolto un ruolo nella “gestione della salma e tutto il resto”. Lo ha detto ai giornalisti Roberta Bruzzone al termine dell’udienza di lunedì 20 aprile del processo a carico di Louis Dassilva, di cui la criminologa è consulente della difesa. "Louis Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli" Due persone sulla scena del delitto? Il grande assente nelle indagini sull'omicidio “Louis Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli” Come anticipato, nel processo contro Louis Dassilva la criminologa Roberta Bruzzone è consulente della difesa dell’imputato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli", per Roberta Bruzzone "colpevole è un altro e una donna complice"

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