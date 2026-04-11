È stato diffuso un video inedito che mostra Louis Dassilva durante un interrogatorio in Questura, risalente alla prima versione dei fatti. Nel filmato, l’uomo risponde alle domande degli inquirenti riguardo a determinate circostanze dell’indagine. La registrazione è stata resa pubblica in relazione a un procedimento giudiziario che coinvolge anche Pierina Paganelli e Loris Bianchi. La vicenda si svolge nell’ambito di un’inchiesta ancora in corso.

“Giustizia è stata fatta”, questo avrebbe detto Loris Bianchi a Louis Dassilva dopo la scoperta dell’omicidio di Pierina Paganelli. A riferirlo è lo stesso Dassilva nel primo colloquio con gli inquirenti il 4 ottobre 2023, un giorno dopo il delitto. Dopo aver riferito le parole di Loris, l’attuale indagato si domanda: “Non dico che è lui, ma ‘giustizia è stata fatta’ perché?”. I sospetti su Loris Bianchi Cosa accadde il 4 ottobre, secondo Louis Dassilva Cosa fece la sera dell'omicidio di Pierina Paganelli I sospetti su Loris Bianchi Nel corso della puntata di venerdì 9 aprile Quarto Grado ha mandato in onda il filmato del primo colloquio tra Louis Dassilva e gli inquirenti in Questura, il 4 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pierina Paganelli, Louis Dassilva e il video inedito della prima versione con l'accusa a Loris Bianchi

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