Omicidio Rosa Gigante ergastolo confermato in appello per la vicina | delitto premeditato per denaro

La Corte di Assise d’Appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Stefania Russolillo, condannata per l’omicidio di Rosa Gigante avvenuto il 18 aprile 2023 nel quartiere Pianura. La sentenza riguarda una vicenda di delitto premeditato motivato da motivi di denaro. La decisione è stata presa dopo il processo di secondo grado che ha confermato la condanna di primo grado.

Ergastolo confermato: la decisione della Corte d’Appello. La Corte di Assise d’Appello di Napoli ha confermato la condanna all’ ergastolo per Stefania Russolillo, imputata per l’ omicidio di Rosa Gigante, avvenuto il 18 aprile 2023 nel quartiere Pianura. I giudici della terza sezione hanno ribadito la responsabilità della donna, riconoscendo i reati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di rapina. Una decisione che conferma integralmente la sentenza di primo grado, pronunciata il 28 gennaio 2025. Il delitto di Pianura: cosa accadde il 18 aprile 2023. Rosa Gigante, 72 anni, ipovedente, fu trovata senza vita nella sua abitazione in via Vicinale Santaniello. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Rosa Gigante, ergastolo confermato in appello per la vicina: delitto premeditato per denaro Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appelloTempo di lettura: < 1 minutoErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l’assassina di Rosa... Omicidio mamma di Donato De Caprio (Con Mollica o Senza): ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente,... Donato De Caprio 'Con Mollica o senza', ergastolo confermato per Stefania Russolillo, la killer di mamma Rosa: «Omicidio pianificato»Un omicidio pianificato, non un gesto d’impulso. La Corte di Assise d’Appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Stefania Russolillo, accusata di aver ucciso la vicina ... leggo.it Omicidio madre tiktoker De Caprio, confermato ergastolo in appello per la vicina di casaLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio madre tiktoker De Caprio, confermato ergastolo in appello per la vicina di casa ... tg24.sky.it