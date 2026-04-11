Ergastolo confermato in appello per l’omicidio della madre di un tiktoker

In un procedimento giudiziario recente, il tribunale ha confermato la condanna all’ergastolo per una donna accusata di aver ucciso la vicina di casa, Rosa Gigante, a Napoli. La vicenda ha coinvolto anche la madre di un tiktoker, la cui morte è stata collegata all’episodio. La sentenza in appello ha mantenuto la condanna iniziale, senza modifiche.

"> Omicidio a Napoli: ergastolo per la vicina che ha ucciso Rosa Gigante. Il 18 aprile 2023 è stata una data tragica per la comunità di Napoli. Rosa Gigante, una settantaduenne ipovedente, è stata brutalmente uccisa nella propria abitazione. A commettere il delitto è stata Stefania Russolillo, una donna di 48 anni, accusata di aver pianificato con premura l’omicidio. Con una sentenza recente, la Corte di Assise d’appello di Napoli ha confermato la condanna all’ergastolo per la Russolillo, un verdetto che ha scosso profondamente la città. Il delitto che ha scosso Napoli. Il caso ha suscitato un enorme interesse mediatico, non solo per la brutalità dell’omicidio, ma anche perché Rosa Gigante era nota in città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Stefania Russolillo, accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, madre del tiktoker Donato De Caprio. La donna fu uccisa nel 2023 nella sua abitazione a Pianura: per i giudici si è trattato di un de - facebook.com facebook

Madre del tiktoker uccisa, confermato l’ergastolo per la vicina x.com