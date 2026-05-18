Omicidi Casalesi | Cassazione nega la revisione a Corrado De Luca

La Cassazione ha respinto la richiesta di revisione del processo per Corrado De Luca, condannato per l’omicidio di un uomo nel casertano. La decisione si è basata sulla valutazione delle prove presentate, tra cui la testimonianza oculare della sorella della vittima, che è stata esclusa come elemento decisivo dai giudici. Inoltre, le prove acquisite nel procedimento non hanno permesso di riaprire il caso, impedendo così la revisione del suo processo.

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