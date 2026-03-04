La Procura di Forlì sta indagando sulla morte di cinque anziani avvenuta in ambulanza. L'autista, Luca Spada, ha negato ogni coinvolgimento in eventuali omicidi, mentre si sta valutando un'ipotesi che riguarda l'uso di una siringa dopo un'embolia sospetta. Le autorità stanno analizzando i dettagli delle circostanze che hanno portato ai decessi.

Luca Spada, dipendente della Croce Rossa di Forlimpopoli, nega le accuse di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione. Nel mirino della Procura di Forlì, ci sono morti ritenute sospette di cinque donne anziane. Le indagini sarebbero partite dopo il decesso di una donna di 85 anni avvenuta il 25 novembre. L’anziana sarebbe morta per arresto cardio circolatorio, e non avrebbe avuto problemi di salute gravi prima della scomparsa. L’indagato 27enne nega ogni accusa, si professa innocente spiegando nei dettagli la sua estraneità ai fatti e ha fiducia che la giustizia faccia il suo corso in breve tempo. Morti in ambulanza a Forlì, cosa è successo Come riporta Tgcom, Luca Spada, autista di ambulanza della Croce Rossa di Forlimpopoli, in Emilia Romagna, è indagato per cinque morti sospette. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada nega omicidi: l'ipotesi della siringa dopo l'embolia sospetta

Morti in ambulanza a Forlì, autista accusato di essere un serial killer: 5 casi, "omicidi con sostanze letali"Un autista di ambulanza è indagato nell’ambito di un’inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì ed è stato sospeso dalla Croce Rossa.

Forlì, cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi: indagato un autista | "Omicidi premeditati e con sostanze letali"Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute...

Una raccolta di contenuti su Luca Spada.

Temi più discussi: Anziani morti in ambulanza, il paramedico sotto accusa: Le carte mi scagioneranno, per tutti ho chiesto i soccorsi. E non ho valigette segrete; Luca Spada, chi è l'autista 27enne accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza a Forlì: Assurdo, non c'entro nulla; L’autista indagato: Assurdo, io guidavo. Si attaccano solo a coincidenze; Morti sospette in ambulanza, l’autista sapeva di essere spiato. Pm pronti all’esumazione dei corpi.

Morti sospette in ambulanza, la Procura di Forlì indaga: chi è l'autista che respinge le accuseMorti sospette durante trasporti sanitari in ambulanza: indagato un giovane autista della Croce Rossa per il decesso di cinque anziani. Chi è l'autista che respinge le accuse. notizie.it

Soccorritore accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza: È assurdo, tutti malati gravi, non c’entro nullaIl 27enne di Forlì parla di sfortuna sottolineando le condizioni gravi dei pazienti e il fatto che alcune morti contestate sono avvenute solo giorni dopo ... fanpage.it

Luca Spada, ha 27 anni, un figlio, il suo soprannome è “Spadino“. È lui l’autista della Croce Rossa accusato di «omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione». Secondo la Procura avrebbe ucciso almeno cinque anziani durante il trasporto i facebook