Danilo Rea omaggia Fabrizio De André a Viterbo

Venerdì 13 marzo alle 21, il pianista Danilo Rea si esibisce al teatro dell'Unione di Viterbo con un concerto dedicato a Fabrizio De André, uno dei più importanti cantautori italiani. Rea propone un omaggio musicale al artista, interpretando alcune delle sue canzoni più note. L’evento si svolge in un teatro cittadino, davanti al pubblico presente.

Venerdì 13 marzo, alle ore 21, Danilo Rea sale sul palco del teatro dell'Unione per un concerto in omaggio al cantautore Fabrizio De André, colonna portante della grande musica italiana. Il pianista jazz è pronto a rileggere e interpretare i meravigliosi brani del cantautore ligure nell'ambito della rassegna musicale Tuscia in jazz for Sla. L'intero ricavato del concerto, infatti, sarà devoluto alla ricerca. Il costo del biglietto è di 22 euro. Sono disponibili le prevendite sul circuito online Ciaotickets. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

