Sammy Basso | il coraggio e la fede del giovane ricercatore che ha sfidato la progeria

Sammy Basso, giovane ricercatore, è stato ricordato dal presidente della Repubblica nel discorso di fine anno del 2024, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Il presidente ha sottolineato come Basso abbia dimostrato coraggio e fede, insegnando a vivere una vita piena nonostante le difficoltà. La sua figura è stata celebrata come esempio di determinazione e forza di fronte alla progeria.

“Ha insegnato a vivere una vita piena oltre ogni difficoltà”. Con queste parole nel discorso di fine anno del 2024, a pochi mesi dalla sua scomparsa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare e rendere omaggio a Sammy Basso, il ricercatore veneto affetto da progeria, la malattia rarissima che porta ad un invecchiamento precoce. Sammy aveva 28 anni quando è morto ma la sua è stata una vita piena come poche: dai viaggi in giro per il mondo alle maratone, dalla partecipazione a spettacoli teatrali a quella a San Remo, senza dimenticare l’incontro con Papa Francesco. Sammy è diventato il compagno di viaggio di tantissime persone che da vicino o da lontano hanno imparato ad amarlo e che grazie a lui hanno trovato la forza di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

