Un’attivista iraniana partecipa ai cortei in Italia, cercando di influenzare i partecipanti con i suoi interventi. La donna, conosciuta come Leila, si rivolge ai manifestanti per esprimere le sue opinioni, mentre si trova in piazza. La presenza di questa figura si inserisce nel contesto delle dimostrazioni pubbliche, dove si svolgono discussioni e confronti tra diverse sensibilità politiche e sociali.

Sempre nella piazza sbagliata della storia. La grande iraniana Leila può sgolarsi anche per giorni interi, ma non riuscirà mai a mettere la sinistra di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sulla giusta strada. Troppo furore ideologico, troppa strumentalizzazione, troppo gioco al ribasso e disistima di sé, troppi anni di visioni ottuse e conseguenti letture sbagliate impediscono alla nostra intellighenzia rossa di ascoltare il grido del popolo schiavo degli ayatollah. L’eroina del giorno è una signora che arriva da Teheran e a Firenze ha interrotto una manifestazione di pacifisti nostrani. Attempati benestanti e malpensanti che protestavano contro l’attacco militare di Usa e Israele al regime, nascosti dietro una bandiera arcobaleno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'iraniana va ai cortei a dare lezioni ai nostri pacifisti

L'iraniana affronta il corteo a Firenze, poi la lezione ai pacifistiLeila Farahbakhsh ha affrontato da sola il corteo di Firenze per porre la solita frangia di sinistra davanti alla realtà che finge di non vedere I...

Leggi anche: L'eterno falso mito dei cortei pacifisti

Aggiornamenti e notizie su L'iraniana va ai cortei a dare lezioni...

Temi più discussi: Leila, l’Iran e lo stop ai pacifisti: Forse ho detto qualcosa che non piace. Hanno annullato il dibattito sulle donne; L'iraniana affronta il corteo, poi la lezione ai pacifisti: Dove eravate quando il regime ha ucciso 40mila persone?; Guerra Iran-Usa-Israele: ucciso Khamenei, Trump apre ai colloqui mentre il Medio Oriente precipita nel caos; Iran: Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa, tensione con attivista pro Pal | Libero Quotidiano.it.

Leila, l’Iran e lo stop ai pacifisti: Forse ho detto qualcosa che non piace. Hanno annullato il dibattito sulle donneLeila Farahbakhsh: Non potevo accettare che accanto a me si parlasse di una realtà che non è quella che vivono i miei familiari. Il mio popolo non può morire perché a qualcuno non piacciono gli ameri ... lanazione.it

Firenze, attivista iraniana ferma corteo pacifistaDurante un corteo pacifista sui lungarni di Firenze, organizzato contro l'intervento militare degli Stati Uniti in Iran, Leila Farahbakhsh, attivista ... gonews.it

La Russia utilizza da inizio conflitto il drone Shahed di progettazione iraniana, ma gli attuali problemi di Teheran non minano la capacità militare di Mosca, che nel frattempo ha avviato una produzione locale #EuropeNews - facebook.com facebook

La furia iraniana: raffinerie, impianti gas e petroliere, i Pasdaran incendiano le rotte energetiche x.com