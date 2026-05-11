Il Centro di aiuto alla Vita Vittore Buzzi torna a casa | accanto alle mamme e ai bambini dell’Ospedale di via Castelvetro

Il Centro di Aiuto alla Vita Vittore Buzzi ha riaperto la propria sede all’interno dell’Ospedale dei Bambini in via Castelvetro 22. La struttura, dedicata a sostenere mamme, neonati e famiglie durante i momenti di vulnerabilità, aveva precedentemente operato in questa sede e ora ha ripreso le attività. La presenza del centro all’interno dell’ospedale rafforza il supporto offerto a chi si trova ad affrontare situazioni di difficoltà legate alla nascita e alla fragilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Centro di Aiuto alla Vita Vittore Buzzi è tornato nella propria sede all’interno dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, in via Castelvetro 22, rafforzando una presenza che da anni accompagna mamme, neonati e famiglie nei momenti più delicati della nascita e della fragilità. L’inaugurazione dei nuovi spazi si è tenuta l ’8 maggio alla presenza della dirigenza dell’ospedale, rappresentata dalla Dottoressa Maria Grazia Colombo e dalla Dottoressa Lucia Castellani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Regione Lombardia Federico Romani, dell’Onorevole Matteo Salvini, oltre a numerose autorità istituzionali del territorio e di amici e sostenitori pubblici e privati del CAV.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Centro di aiuto alla Vita Vittore Buzzi “torna a casa”: accanto alle mamme e ai bambini dell’Ospedale di via Castelvetro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ospedale dei bambini vittore buzzi: grande partecipazione alla giornata di beneficenza promossa da fials milanoGiornata di beneficenza promossa da FIALS Milano il 18 dicembre all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, in collaborazione con l’Associazione Famiglie... A Pasqua la Polizia di Stato accanto ai bambini dell’Ospedale “G. Salesi”: donate 36 uova di cioccolatoANCONA - In occasione delle festività pasquali, la Polizia di Stato ha promosso un’iniziativa dedicata ai bambini presenti presso l’Ospedale... Argomenti più discussi: Emergenza - Regione Emilia-Romagna; Grazie mamma: la Coralità Viucese in concerto nel Duomo di San Giovanni sabato 9 maggio; Chiuso da quattro mesi il Centro di soccorso degli animali selvatici; Conflitti, fame e shock climatici mettono a rischio la vita di milioni di rifugiati riparte la campagna Torniamo a Sentire, UNHCR chiama a un nuovo impegno umanitario - UNHCR. Un ex pilota dona un veicolo che viene trasformato in un centro di assistenza mobile per portare aiuto e il Vangelo negli Stati Uniti Leggi qui: x.com