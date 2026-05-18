Oltre due milioni di italiani hanno seguito su Rai Uno la puntata di Linea Verde Italia dedicata a Lucca, stabilendo un nuovo record di ascolti. La città toscana si è mostrata protagonista di un programma che ha messo in evidenza le sue peculiarità e il suo patrimonio culturale. La trasmissione ha riscosso grande interesse tra gli spettatori, confermando il forte richiamo di Lucca nel panorama televisivo italiano. La puntata ha avuto un’ampia diffusione sulla rete nazionale, attirando un pubblico variegato.

LUCCA – Il fascino di Lucca si conferma una vera e propria calamita per il pubblico televisivo nazionale. La puntata di Linea Verde Italia interamente dedicata al capoluogo toscano, andata in onda nella giornata di sabato 16 maggio su Rai Uno, ha incollato al piccolo schermo ben 2.345.000 spettatori, registrando uno share del 20,4%. Un trionfo mediatico che certifica il grande appeal della città e l’enorme interesse del Paese verso le sue ricchezze storiche, artistiche ed enogastronomiche. Guidati dai conduttori Monica Caradonna e Tinto, i telespettatori hanno compiuto un viaggio suggestivo tra i tesori culturali e i simboli dell’identità cittadina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Oltre due milioni di italiani davanti alla tv per scoprire Lucca: record di ascolti su Rai Uno per Linea Verde Italia

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