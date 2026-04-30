A Ancona, il programma di Rai Linea Verde ha portato l'attenzione sulla città e sulla sua regione, mostrando aspetti del territorio italiano. Nel frattempo, nelle scuole superiori di Marche e Toscana, si svolge il progetto La forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che continuerà fino a dicembre. L'iniziativa mira a promuovere il rispetto, l'inclusione e la parità tra gli studenti.

E poi, nella nuova edizione di Estra notizie, parliamo del progetto La forza dello sport contro bullismo e discriminazione che fino a dicembre, nelle scuole superiori di Marche e Toscana, sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità. Estra celebra inoltre le buone notizie e il giornalismo sportivo con la premiazione dei vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo sport, il concorso nazionale che ha visto più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, Radio, TV e blog. Infine il punto economico: l'Assemblea dei soci di Estra ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riflettori accesi su Ancona grazie a Linea verde: l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai

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