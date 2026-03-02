Dal 6 al 15 marzo si terranno le Paralimpiadi di Milano-Cortina, con 79 eventi in programma e 665 atleti provenienti da 50 paesi diversi. La competizione, che si svolge nella regione lombarda, coinvolgerà atleti con disabilità in diverse discipline sportive, offrendo una vetrina internazionale fino alla conclusione degli eventi. La manifestazione rappresenta l’appuntamento sportivo che chiude il ciclo delle Olimpiadi invernali.

Milano – Milano-Cortina 2026 non è ancora finita, anzi. Siamo al conto alla rovescia per lo spettacolo delle Paralimpiadi che dal 6 al 15 marzo coinvolgeranno gli atleti diversamente abili negli eventi a cinque cerchi. A pochi giorni dall’emozionante cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali all’Arena di Verona, la fiamma dei Giochi torna ad ardere: l’accensione fa da prologo alle Paralimpiadi e si è svolta nel luogo dove tutto ebbe inizio, ovvero a Stoke Mandeville, il paese inglese in cui Sir Ludwig Guttmann alla fine degli anni Quaranta del Novecento piantò i semi di un movimento globale iniziato con 16 veterani feriti della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paralimpiadi Milano Cortina, è conto alla rovescia. Dal 6 marzo 79 eventi, 665 atleti da 50 Paesi diversi

Partito il conto alla rovescia per le ParalimpiadiFiniti i Giochi, se ne fanno altri: mancano solo 11 giorni rimasti all'inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con l’arrivo della...

Milano-Cortina, conto alla rovescia. Primo caso di doping è azzurroMancano quattro giorni alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Contenuti e approfondimenti su Paralimpiadi Milano Cortina.

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: Come acquistare pacchetti di biglietti per famiglie e gruppi | Promozione; Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere; Tutto sui Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026.

Paralimpiadi Invernali 2026, quando iniziano? Date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Ci siamo, stanno per iniziare le Paralimpiadi invernali di Milano – CortinaIl prossimo 6 marzo inizieranno le Paralimpiadi di Milano Cortina, il 25 febbraio la Fiamma Paralimpica è arrivata nel capoluogo lombardo ... greenme.it

-5 giorni alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 Siete pronti a sostenere i nostri atleti - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Cristina Ansaldi tedofora a Torino tinyurl.com/2dcd2kv6 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com