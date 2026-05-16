Milano-Reggio Emilia highlights | Olimpia vince Gara 1 playoff con uno Shields dominante

Nella prima gara dei playoff di Serie A, l’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria contro la Reggio Emilia con il punteggio di 96-84. La squadra di casa ha iniziato con energia e ha mantenuto il vantaggio durante tutta la partita, grazie anche a una prestazione molto positiva di uno dei giocatori chiave. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre impegnate nel tentativo di conquistare un risultato favorevole per le fasi successive.

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Olimpia Milano parte forte nei playoff di Serie A e si prende Gara 1 contro la Reggio Emilia con il punteggio di 96-84. L’EA7 indirizza il match già nel primo tempo, toccando anche il +22 grazie a uno straordinario Shavon Shields, autore di 19 punti. Reggio prova a rientrare nella ripresa con Barford e Caupain, ma Milano resiste e chiude la sfida davanti al pubblico del Forum. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Reggio Emilia highlights: Olimpia vince Gara 1 playoff con uno Shields dominante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Basket, Playoff Serie A, Olimpia Milano-Reggio Emilia: gli highlights di gara-1 Sullo stesso argomento Highlights Milano-Cantù 88-86: l'Olimpia fatica, brillano Ricci e ShieldsMilano soffre ma alla fine vince 88-86 il derby contro Cantù: per l'Olimpia è decisivo Pippo Ricci, mentre Green sbaglia la palla della vittoria per... Olimpia Milano, contro Reggio Emilia i playoff iniziano nel verso giustoMilano, 16 maggio 2026 – Olimpia vincente e convincente per larghi tratti nel primo atto dei quarti di finale. Milano-Reggio Emilia 96-84: highlights Playoff Serie AIniziano i playoff della Serie A di basket e si parte con la vittoria casalinga di Milano per 96-84 contro Reggio Emilia in Gara 1 della serie fra numero 3 e numero 6 del tabellone. L'Olimpia prende i ... sport.sky.it DIRETTA | Milano Reggio Emilia (risultato finale 96-84): l’Olimpia la chiude! (gara-1, 16 maggio 2026)Diretta Milano Reggio Emilia streaming video tv: Olimpia e Una Hotels iniziano la serie playoff di primo turno, siamo all'Unipol Forum. ilsussidiario.net