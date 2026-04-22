Addio sprechi | la nuova tecnologia trasforma i gas serra in elettricità

Un gruppo di ricercatori sudcoreani ha creato un dispositivo elettrochimico in grado di convertire gas serra come anidride carbonica e ossidi di azoto in energia elettrica. Lo sviluppo coinvolge esperti di due università nazionali, che hanno progettato questa tecnologia innovativa. Il dispositivo permette di sfruttare i gas di scarto provenienti da fonti industriali, riducendo le emissioni e producendo elettricità. La ricerca rappresenta un passo avanti nel settore delle tecnologie sostenibili.

Un team di ricercatori sudcoreani, tra cui esperti dell’Università di Sungkyunkwan e dell’Università di Ajou, ha sviluppato un dispositivo elettrochimico capace di trasformare la cattura di anidride carbonica e ossidi di azoto in una fonte di energia elettrica. Il sistema, denominato Gas Capture and Electricity Generator, utilizza un meccanismo di adsorbimento dei gas per generare corrente, superando i limiti energetici delle attuali tecnologie di stoccaggio del carbonio. Il superamento del limite energetico nei processi di cattura. Le attuali metodologie dedicate alla cattura, all’utilizzo e allo stoccaggio del carbonio (CCUS) si scontrano con un ostacolo tecnico ed economico fondamentale: l’energy penalty.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio sprechi: la nuova tecnologia trasforma i gas serra in elettricità Notizie correlate Guerra in Iran, costi energetici alle stell : nel 2026 previsti oltre 5 miliardi in più tra gas ed elettricità, +22%. nella provincia di brescia 559 mln in più (+18,9%) per l’elettricitàLa nuova escalation della crisi in Medio Oriente e nel Golfo accende nuovamente i riflettori sui costi energetici delle imprese lombarde. Leggi anche: Palermo, serra tra i palazzi della Noce: 63enne coltivava 80 piante di marijuana con l'elettricità rubata Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Addio sprechi d’acqua: a Fuscaldo arriva la rete intelligente con i contatori digitali; Addio ai test infiniti in laboratorio: l’IA accelera la ricerca sulle cellule staminali; Ex fornace di Sant’Anna, addio degrado. Ecco il piano per il nuovo spazio ’Koro’; Addio obsolescenza, con le nuove regole dell'UE gli smartphone diventano 'eterni'. Addio sprechi d’acqua: a Fuscaldo arriva la rete intelligente con i contatori digitaliA Fuscaldo, grazie ai fondi PNRR e all’adesione ad Arrical, prosegue la digitalizzazione della rete idrica con interventi su contatori, perdite e infrastrutture ... quicosenza.it Il giardino dell'Eden. Jazmine · Mutual (Instrumental). Apri il frigo (o la scarpiera o l’armadio)…e niente più “sorprese” Con Mr. Zero dici addio a: cattivi odori sprechi inutili batteri indesiderati Mantiene gli alimenti freschi più a lungo in frigo Pur - facebook.com facebook