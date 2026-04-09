Nuova tecnologia elimina fino al 98?% dei PFAS dall’acqua

Una nuova tecnologia promette di rimuovere fino al 98% dei PFAS dall’acqua potabile. La presenza di queste sostanze, utilizzate in molte applicazioni industriali e di consumo, si è diffusa nelle acque sotterranee, superficiali e nelle reti di distribuzione domestica, interessando milioni di persone. La contaminazione da PFAS rappresenta un problema crescente a livello mondiale, con livelli di presenza elevati in diverse aree.

Ora, un team di ricercatori della Flinders University ha sviluppato un approccio innovativo per rimuovere anche le forme più ostiche di questi inquinanti persistenti dall’acqua. Guidato dal Dr. Witold Bloch, il team ha creato materiali adsorbenti specializzati capaci di intrappolare efficacemente i PFAS, in particolare quelli a catena corta, notoriamente difficili da eliminare con le tecnologie di trattamento attuali. I risultati, pubblicati su Angewandte Chemie International Edition, descrivono una gabbia molecolare di dimensioni nanometriche progettata come trappola altamente selettiva per i PFAS. “Mentre i PFAS a catena lunga possono essere parzialmente rimossi dai sistemi esistenti, quelli a catena corta restano una sfida. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Nuova tecnologia elimina fino al 98?% dei PFAS dall’acqua Studentessa inventa un filtro per le microplastiche nel suo garage: elimina il 96% dei contaminanti dall’acquaUna liceale della Virgina inventa un filtro magnetico a "fiala rotante" capace di eliminare il 96% delle microplastiche dall'acqua domestica. Leggi anche: Calcio, impresa Atalanta: elimina al 98? il Borussia Dortmund Argomenti più discussi: Un cerotto contro il melanoma: la nuova tecnologia che elimina le cellule tumorali senza intervento chirurgico; Microsoft rilascia uno sconto fino al cinquanta per cento su Xbox Series X per gli account attivi sulla rete; Migliori idropulsori dentali: guida all’acquisto (2026); Microsoft rilascia fino al 50% di sconto su Xbox Series X direttamente sul pannello delle vecchie console. «Un cerotto contro il melanoma: la nuova tecnologia che elimina le cellule tumorali senza intervento chirurgico»Un dispositivo simile a un semplice cerotto potrebbe rappresentare in futuro un’alternativa alla chirurgia per il trattamento del melanoma. msn.com 'Ghost Murmur', la nuova tecnologia che ha salvato il pilota americano disperso in Iran. "Finché il cuore batte ti troveremo", Grazie ad una tecnologia segreta mai sperimentata prima, ha detto il direttore della Cia, che potrebbe riferirsi proprio al questo strument - facebook.com facebook Rifiuti radioattivi, nuova tecnologia li isola in profondità x.com