A Olbia, l’artista Irene Recino si dedica alla reinterpretazione di reperti punici, trasformandoli in opere dal design contemporaneo. La sua ricerca si concentra sulla riqualificazione di elementi storici della Gallura, portandoli in una dimensione moderna. Tra le sue creazioni, ci sono rappresentazioni di figure leggendarie della regione, rivisitate attraverso un approccio artistico che unisce passato e presente. La sua attività si svolge in un contesto in cui il patrimonio archeologico si combina con un’estetica contemporanea.

? Punti chiave Come può il design trasformare un reperto punico in un'opera moderna?. Chi sono le figure leggendarie che l'artista ha riportato in vita?. Perché l'uso di plastica e metallo serve a raccontare la Gallura?. Come si trasforma la memoria storica in un linguaggio grafico contemporaneo?.? In Breve Formazione presso IED Cagliari e ispirazione estetica dal modello di Norman Rockwell.. Collaborazione con Fabrizio Derosas per il progetto editoriale Epistolario olbiese.. Rappresentazione di figure storiche come Atte, Elena e il fondatore Iolao.. Percorso artistico ventennale tra i borghi di Sorso, Sassari e Olbia.. Vent’anni fa l’artista Irene Recino arrivava a Olbia come una sconosciuta, decidendo di trasformare la curiosità per i dettagli nascosti della città in un linguaggio fatto di segni, colori e materia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, l’arte di Irene Recino: tra design e miti della Gallura

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