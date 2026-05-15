Olbia e Gallura | sole al mattino e nubi in arrivo nel pomeriggio

Questa mattina il cielo in Olbia e nella zona di Gallura si presenta sereno, con il sole che illumina le aree costiere. Nel pomeriggio, si prevede l’arrivo di nuvole che interesseranno principalmente l’entroterra, portando ad un aumento delle coperture e a un possibile peggioramento del tempo. Le nubi si sposteranno verso sera, concentrandosi maggiormente nelle zone interne e nelle aree più elevate, mentre le aree costiere resteranno probabilmente più protette.

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? Domande chiave Come cambierà il cielo nell'entroterra della Gallura nel pomeriggio?. Dove colpiranno maggiormente le nuvole in arrivo verso sera?. Quanto sarà rischioso il mare per chi vuole fare il bagno?. Quali attività all'aperto potrebbero risentire del cambio di tempo?.? In Breve Temperature tra 16 e 18 gradi la notte, massime di 22-23 gradi di giorno.. Mare con temperatura compresa tra i 18 e i 19 gradi.. Aumento nubi pomeridiano più marcato nelle zone interne della Gallura rispetto alla costa.. Vento moderato sul litorale con mare poco mosso o leggermente agitato a metà giornata.. Il cielo di Olbia e della Gallura offrirà un tempo variabile questo venerdì 15 maggio, con nubi in aumento nel pomeriggio ma senza rischi concreti vive la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia e Gallura: sole al mattino e nubi in arrivo nel pomeriggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Olbia e Gallura: nubi e possibili piovaschi nel pomeriggio? Cosa scoprirai Dove colpiranno esattamente i piovaschi previsti nel pomeriggio? Come cambieranno le condizioni del mare lungo il litorale? Chi deve... Meteo, sole al mattino e temporali in Sardegna: il cambio nel pomeriggio? Domande chiave Come cambieranno le temperature al Nord dopo la mattinata soleggiata? Perché la pressione in aumento causerà nuvole nel pomeriggio?... Olbia, nuovi fondi regionali per ristrutturare il teatro Astra e piazza MercatoNuovi fondi regionali per investimenti territoriali integrati di rigenerazione urbana e sociale, l’amministrazione comunale di Olbia lancia un nuovo maxi progetto per rivitalizzare il centro della ... unionesarda.it Trekking in solitaria Porto Pollo - Olbia ad agosto reddit Olbia, dalla sanità territoriale all’emergenza estiva: il confronto dei Riformatori Sardi approda in GalluraOlbia. Liste d’attesa, pressione sanitaria legata ai flussi turistici, carenza di personale e necessità di rafforzare la medicina del ... olbia.it