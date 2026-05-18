Oggi a Milano si sono registrati cancellazioni e ritardi sui treni tra le 7.30 e le 9.15, con circa una quindicina di corse sospese. La stazione Centrale e quella di Porta Garibaldi mostrano i tabelloni con le cancellazioni relate allo sciopero nazionale indetto da Usb. Contestualmente, si è svolto un corteo nel centro della città per protestare contro la guerra e sostenere la Global Sumud Flotilla. La protesta ha coinvolto manifestanti che hanno sfilato lungo le strade principali, portando bandiere e cartelli.

Sono una quindicina, alle 7.30, e fino alle 9.15, i treni cancellati sui tabelloni della stazione Centrale e di Porta Garibaldi a Milano nel giorno dello sciopero nazionale proclamato da Usb contro la guerra e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Regolari invece le tratte nazionali. A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli inoltre sono state soppresse o viaggiano con ritardi superiori ai 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro (Bergamo) e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. Appare regolare invece il servizio diretto tra Sondrio e Milano Centrale. Per le conseguenze della mobilitazione “potranno esserci ritardi e cancellazioni dalle 21 del 17 maggio – riporta un avviso – fino alle 21 di oggi, 18 maggio per le compagnie Trenitalia, Italo e Trenord “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi lo sciopero contro la guerra e per la Flotilla: a Milano al via il corteo, treni cancellati e ritardi

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