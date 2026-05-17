Nella giornata odierna si è verificato il passaggio dell’asteroide 2026 JH2 nelle vicinanze della Terra, senza rappresentare un rischio di collisione. L'oggetto, di dimensioni ancora da confermare, ha attraversato la traiettoria vicina ai satelliti in orbita terrestre. Le agenzie spaziali monitorano costantemente i movimenti di corpi celesti di questo tipo, per valutare eventuali implicazioni sulla sicurezza dei veicoli spaziali in orbita. Finora, nessuna anomalia è stata segnalata in seguito al passaggio.

? Punti chiave Quanto è grande l'asteroide che sfreccerà vicino ai nostri satelliti?. Come influirà questo passaggio sulla sicurezza dei veicoli spaziali in orbita?. Chi potrà osservare il fenomeno in diretta streaming dal web?. Perché questo evento è un test cruciale per il futuro di Apophis?.? In Breve Passaggio tra 18 e 19 maggio 2026 a 91mila km dalla Terra.. Diametro di 35 metri e velocità di 32mila kmh rilevati in Arizona.. Gianluca Masi gestirà lo streaming dal Virtual Telescope Project di Manciano.. Monitoraggio utile per futuri eventi come l'asteroide Apophis del 2029.. L’asteroide 2026 JH2 sfreccerà a circa 91mila chilometri dalla Terra tra la mezzanotte di lunedì 18 maggio e martedì 19 maggio 2026, mantenendo una traiettoria che esclude ogni rischio per il pianeta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spazio, l’asteroide 2026 JH2 sfiora la Terra: nessun rischio per noi

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Simulación de asteroides impactando la Tierra (Uno cae en Bogotá)

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