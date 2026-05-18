Una recente polemica riguarda il casting di Elliot Page in un nuovo film, dopo che si era parlato di un ruolo ispirato alla figura di Achille. La discussione si accende a seguito di un cambio di interpretazione: l’attore non interpreterà più il personaggio annunciato in precedenza. La questione si aggiunge a quella già sollevata da altri attori e attrici, che hanno criticato il progetto e il modo in cui vengono scelti i ruoli. La produzione non ha ancora fornito dettagli sui motivi di questa variazione.

Dopo Lupita Nyong'O, si accende la polemica anche sul casting di Elliot Page, m il ruolo affidato da Nolan all'attore sarebbe diverso da quello inizialmente anticipato. Ancora nessuno ha visto Odissea di Christopher Nolan, ma in rete la polemica impazza. Christopher Nolan sembra aver toccato un nervo scoperto prima discostandosi dalla tradizione nella rappresentazione iconografica di costumi, armature e aspetto dei personaggi, poi affidando ruoli ad attori o attrici che non rispettano il canone tramandato da generazioni. Dopo una Elena di Troia nera che ha le fattezze di Lupita Nyong'O, a far inferocire i tradizionalisti è la notizia che a interpretare l'eroe mitologico Achille sarà l'attore trans Elliot Page. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea: furia MAGA contro Elliot Page nei panni di Achille, ma il suo ruolo sarà un altro

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