Achille Lauro ha annunciato che non prenderà più parte alla prossima edizione di X Factor come giudice. La ventesima stagione dello show è prevista per settembre, ma i dettagli sul cast sono già stati diffusi, con alcune conferme e assenze. La decisione dell'artista è stata comunicata prima dell'inizio delle registrazioni. Al momento, non sono stati rivelati i motivi di questa scelta.

M ancano ancora diversi mesi alla ventesima edizione di X Factor, al via il prossimo settembre ma già se ne parla: Achille Lauro non farà più parte del cast in veste di giudice. Il cantante avrebbe deciso di fare un passo indietro e di concentrarsi su altro. Achille Lauro canta “Perdutamente” a Sanremo: perché ha voluto cambiare la scaletta X Leggi anche › Achille Lauro scuote Sanremo con “Perdutamente”: omaggio da brividi alle vittime di Cras Montana Achille Lauro e l’addio a X Factor: i motivi. Alla base della decisione di Lauro non ci sarebbero frizioni con il programma né situazioni spiacevoli, semplicemente il desiderio di focalizzarsi sulla sua carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Achille Lauro ha detto basta: non parteciperà alla ventesima edizione di X Factor nei panni di giudice. Le ragioni del suo no, e il resto del cast

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