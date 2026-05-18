Ocean Racing il Circolo Nautico Posillipo trionfa con Mauro Tafuri
Il Circolo Nautico Posillipo ha ottenuto una vittoria con Mauro Tafuri in una competizione di Ocean Racing. La gara si è svolta a Giardini Naxos, dove diversi atleti hanno raggiunto buoni risultati, tra cui Ragusa, Cataffo e Carrino. La competizione è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, che hanno reso il percorso più difficile. La giornata di gara si è conclusa con una serie di piazzamenti significativi per alcuni partecipanti, nonostante le difficoltà atmosferiche.
Tempo di lettura: 2 minuti Ottimi piazzamenti a Giardini Naxos anche per Ragusa, Cataffo e Carrino in una gara estrema condizionata dal maltempo. Straordinario successo per il Circolo Nautico Posillipo ai Campionati Italiani di Canoa Ocean Racing (categorie SS1 e OC1), disputati sabato 16 maggio nelle acque di Giardini Naxos (ME). La spedizione rossoverde torna dalla Sicilia con un titolo tricolore e una prestigiosa maglia azzurra. Il protagonista assoluto della Naxos Cup è stato Mauro Tafuri. L’atleta posillipino ha sfoderato una prestazione magistrale lungo i 21 km del percorso in downwind tra Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos. Tafuri ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nella categoria Under 23, centrando contemporaneamente un fantastico terzo posto assoluto nella classifica generale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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