Ocean Racing il Circolo Nautico Posillipo trionfa con Mauro Tafuri

Il Circolo Nautico Posillipo ha ottenuto una vittoria con Mauro Tafuri in una competizione di Ocean Racing. La gara si è svolta a Giardini Naxos, dove diversi atleti hanno raggiunto buoni risultati, tra cui Ragusa, Cataffo e Carrino. La competizione è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, che hanno reso il percorso più difficile. La giornata di gara si è conclusa con una serie di piazzamenti significativi per alcuni partecipanti, nonostante le difficoltà atmosferiche.

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