Conference Cup la De Akker vola in Final Four Eliminato il Circolo Nautico Posillipo

Nella seconda giornata dei quarti di finale di Conference Cup, la formazione De Akker ha ottenuto la qualificazione alle Final Four, mentre il Circolo Nautico Posillipo è stato eliminato. Le partite si sono svolte in diverse sedi e hanno visto alternarsi momenti di successo e difficoltà per le squadre italiane. I risultati definitivi hanno portato alla qualificazione della De Akker e alla eliminazione del Posillipo.

Alterne fortune per le formazioni italiane nella seconda giornata dei gironi dei quarti di finale di Conference Cup. La De Akker Bologna conquista la seconda vittoria in altrettante partite e vola in Final Four, mentre il Circolo Nautico Posillipo perde di misura ed è eliminato. La formazione felsinea firma un autentico capolavoro superando a domicilio l’Apollon Smirne per 14-11. Il sette allenato da Federico Mistrangelo, dopo aver concluso il periodo di apertura in svantaggio per 4-2, cambia passa a ridosso dell’intervallo lungo e piazza il 4-1 con cui assume il controllo dell’inerzia della contesa: a metà partita il punteggio è di 7-6 per la squadra italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Conference Cup, la De Akker vola in Final Four. Eliminato il Circolo Nautico Posillipo Articoli correlati Conference Cup, De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo passano ai quarti di finaleSi chiude con un bilancio ampiamente positivo e con l’obiettivo centrato per entrambe le formazioni il sabato delle formazioni italiane nel... Conference Cup: De Akker Bologna e CN Posillipo ai quarti, il puntoNella seconda fase di qualificazione della LEN Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, le italiane De Akker Bologna e CN Posillipo centrano... Approfondimenti e contenuti su Conference Cup la De Akker vola in... Temi più discussi: Confermati i quarti di finale di Conference League: date e orari; Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, la Fiorentina batte in rimonta il Rakow 2-1; Conference League: la Fiorentina è ai quarti. La Viola vince 2-1 con il Rakow anche in Polonia CRONACA e FOTO; Conference League, ecco le squadre ancora in lizza nel torneo. De Akker e Posillipo ai quarti di Conference Cup: obiettivo semifinaliLe squadre italiane De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo si preparano a vivere un momento cruciale della loro stagione europea, scendendo in campo per i quarti di finale della Conference Cup. it.blastingnews.com Pallanuoto, De Akker Team vittorioso in Conference Cup. Sconfitta per il CN PosillipoSerata agrodolce per le formazioni italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di ... oasport.it OA Sport. . Il campionato di Serie A1 maschile osserva una settimana di sosta, lasciando spazio agli impegni europei delle squadre italiane. La De Akker Bologna e il Circolo Nautico Posillipo sono pronte ad affrontare i quarti di finale di Conference Cup, in un facebook Europa League e Conference, il calendario completo dei quarti di finale: ecco quando giocheranno Bologna e Fiorentina x.com