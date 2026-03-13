Il mistero del sigillo reale al Circolo Nautico Posillipo rivivono gli anni ’70 nel romanzo di Franco Maldonato

Al Circolo Nautico Posillipo si presenta il romanzo di Franco Maldonato, intitolato “Il mistero del sigillo reale”, che ripercorre gli anni Settanta attraverso una narrazione coinvolgente. Il libro, pubblicato da Castelvecchi, riprende le tensioni culturali, politiche e sociali dell’epoca, trasmettendo le atmosfere di quegli anni. La trama si concentra su un mistero legato a un sigillo reale, ambientato in un contesto storico ricco di fermento.

Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica Addio a Bruno Contrada. L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa Iran, Mattarella riunisce Consiglio supremo difesa: Italia non partecipa a guerra. Grave rischio terrorismo La forza narrativa degli anni Settanta, con le sue tensioni culturali, politiche e sociali, torna a vivere tra le pagine del romanzo “Il mistero del sigillo reale” (Castelvecchi) dello scrittore campano Franco Maldonato. Il libro è stato presentato nella prestigiosa cornice del Circolo Nautico Posillipo, dove un pubblico numeroso e qualificato ha partecipato a un incontro che ha intrecciato letteratura, storia e riflessione sull’eredità del Novecento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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