Asilo nido che cosa è l' Effetto San Matteo e perché in Italia i più fragili e poveri non trovano posto nei servizi per l' infanzia
Recentemente, la Fondazione Agnelli ha diffuso uno studio sui servizi per l'infanzia in Italia, confrontandoli con quelli di altri paesi europei. Tra i temi analizzati, si parla dell'Effetto San Matteo, un fenomeno che riguarda le disparità nell'accesso ai servizi educativi per i bambini più fragili e poveri. L’indagine evidenzia come in Italia molte famiglie con meno risorse abbiano difficoltà a trovare un posto nei nidi e nei servizi per l’infanzia.
Chiunque senza un contratto di lavoro subordinato, da autonomo, freelance, partita Iva o con una occupazione precaria o senza una occupazione, abbia cercato di iscrivere i propri figli all'asilo nido si è trovato in fondo alle graduatorie: è l'Effetto San Matteo, hai meno possibilità di chi è in migliori condizioni rispetto alle tue. Se non si trova posto al nido è quasi impossibile cercare e trovare un lavoro, con una occupazione precaria si divide il tempo fra figli e attività lavorativa nei primi tre anni. Se entrambi i genitori lavorano si sale nelle graduatorie e si trova posto per i figli. Il caso Italia Dice la ricerca della...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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