Recentemente, la Fondazione Agnelli ha diffuso uno studio sui servizi per l'infanzia in Italia, confrontandoli con quelli di altri paesi europei. Tra i temi analizzati, si parla dell'Effetto San Matteo, un fenomeno che riguarda le disparità nell'accesso ai servizi educativi per i bambini più fragili e poveri. L’indagine evidenzia come in Italia molte famiglie con meno risorse abbiano difficoltà a trovare un posto nei nidi e nei servizi per l’infanzia.

Chiunque senza un contratto di lavoro subordinato, da autonomo, freelance, partita Iva o con una occupazione precaria o senza una occupazione, abbia cercato di iscrivere i propri figli all'asilo nido si è trovato in fondo alle graduatorie: è l'Effetto San Matteo, hai meno possibilità di chi è in migliori condizioni rispetto alle tue. Se non si trova posto al nido è quasi impossibile cercare e trovare un lavoro, con una occupazione precaria si divide il tempo fra figli e attività lavorativa nei primi tre anni. Se entrambi i genitori lavorano si sale nelle graduatorie e si trova posto per i figli. Il caso Italia Dice la ricerca della...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Asilo nido, che cosa è l'Effetto San Matteo e perché in Italia i più fragili e poveri non trovano posto nei servizi per l'infanzia

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