Omicidio Bakari Sako a Taranto 15enne confessa | Ho colpito io sono profondamente dispiaciuto
Un minorenne coinvolto nell’omicidio di Bakari Sako a Taranto ha ammesso di aver inflitto le ferite che hanno causato la morte del 15enne. La confessione è stata resa durante un interrogatorio e conferma il suo ruolo nel fatto. Al momento, sono sei i minorenni sotto indagine per l’episodio avvenuto nella città pugliese. La polizia prosegue le indagini per chiarire le modalità dell’aggressione e l’identità di eventuali altri coinvolti.
Svolta nell’omicidio di Bakari Sako a Taranto: uno dei sei minorenni indiziati ha confessato di aver sferrato le coltellate mortali. Il ragazzo si è detto pentito, sostenendo di essere intervenuto per difendere gli amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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