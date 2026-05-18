Un nuovo presidio davanti alla sede del macello equino "Zerbini e Ragazzi", a Fosdondo di Correggio, stavolta si è svolto in modo tranquillo, senza le "sorprese" che avevano caratterizzato la conclusione della precedente manifestazione, di otto giorni prima, quando al rientro alle auto, diversi animalisti si erano trovati i pneumatici delle auto completamente sgonfi per un danneggiamento ad opera (per ora) di ignoti. Per rispondere a quel gesto vandalico, gli attivisti di Animal Equality Italia hanno organizzato l’ennesimo presidio, ieri pomeriggio, con animalisti arrivati con auto e con un pullman messo a disposizione dai promotori, partito da Milano e con fermata a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo presidio al macello. La rabbia degli animalisti: "Non riuscite a fermarci"

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