Presidio animalista al macello di Fosdondo Il fronte | Non è una tradizione è una strage

Da ilrestodelcarlino.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presidio animalista è stato organizzato davanti al macello di Fosdondo da rappresentanti di diverse associazioni, tra cui il Fronte Animalista, i Vegani, la Lega antivivisezionista e Italian Horses. Gli attivisti hanno manifestato con slogan e bandiere, denunciando la presenza dell’impianto e definendolo una “strage” piuttosto che una tradizione. La protesta ha attirato l’attenzione di passanti e operatori locali senza incidenti segnalati.

Rappresentanti del Fronte Animalista, Associazione Vegani, Lega antivivisezionista, Italian Hors Protection sono tornati ieri mattina a manifestare davanti al macello ’Zerbini & Ragazzi’, a Fosdondo di Correggio, contro le presunte irregolarità nell’attività di macellazione emerse da video realizzati da Animal Equality e ora al vaglio della magistratura, oltre che per sollecitare il disegno di legge nazionale di abrogazione della macellazione equina, con i cavalli che verrebbero considerati animali d’affezione. Un presidio di protesta civile, senza però il confronto diretto che i manifestanti avevano chiesto: "Speravamo – spiega Splendora Di Biagio, animalista – in un confronto diretto con i responsabili del macello e con i tecnici addetti al controllo veterinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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