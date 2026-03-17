Presidio animalista al macello di Fosdondo Il fronte | Non è una tradizione è una strage

Un presidio animalista è stato organizzato davanti al macello di Fosdondo da rappresentanti di diverse associazioni, tra cui il Fronte Animalista, i Vegani, la Lega antivivisezionista e Italian Horses. Gli attivisti hanno manifestato con slogan e bandiere, denunciando la presenza dell’impianto e definendolo una “strage” piuttosto che una tradizione. La protesta ha attirato l’attenzione di passanti e operatori locali senza incidenti segnalati.