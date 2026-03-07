Orso M49 gli animalisti preparano un nuovo presidio al Casteller | Aspettiamo anche Fugatti

Gli attivisti di Centopercentoanimalisti hanno annunciato un presidio davanti al Casteller di Trento il 28 marzo alle 14:30, chiedendo la liberazione dell’orso M49, noto come Papillon. La manifestazione si svolge dopo la chiamata partita da Saronno, che invita il pubblico a partecipare e a sostenere la causa. Gli animalisti indicano anche la presenza di Fugatti come un elemento atteso durante l’evento.

Partita la mobilitazione in vista del prossimo 28 marzo davanti alla struttura in cui è rinchiuso l'orso soprannominato Papillon. Poi l'invito pure al governatore: "Ci spieghi le sue motivazioni" Nel pomeriggio di giovedì 5 marzo, i militanti hanno affisso alcuni striscioni nella zona di Saronno, in provincia di Varese, per ricordare l’evento e ribadire la loro battaglia: “Se dopo anni di detenzione e maltrattamenti psicologici gli sarà probabilmente impossibile riadattarsi a una vita libera nelle sue montagne, deve almeno esser trasferito in un’oasi dove possa trovare condizioni migliori. Esistono già opzioni in questo senso”. Non manca poi la provocazione in vista del 28 marzo “Si tratta di un appuntamento importante per tutti coloro che amano e rispettano la natura e gli animali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Gli animalisti al sindaco Ianeselli: “Vieti i botti a Capodanno”“Chiediamo il divieto di scoppio e uso di petardi, fuochi d’artificio e botti nella notte di Capodanno e nei tre giorni successivi”.

Gli animalisti vanno a Sanremo e le cantano al TrentinoTutti gli occhi e l’attenzione dell’Italia sono concentrati in questi giorni su Sanremo per il Festival della Canzone Italiana condotto da Carlo...

Tutto quello che riguarda Orso M49 gli animalisti preparano un....

Argomenti discussi: Gli animalisti vanno a Sanremo e le cantano al Trentino.

I 5 Stelle al Casteller: L'orso M49 sta bene, ma rinchiudere questi animali è sbagliatoEntrano nel centro l'eurodeputato Gaetano Pedullà e la senatrice Gisella Naturale. Secondo i pentastellati la Provincia di Trento non fa abbastanza in comunicazione e prevenzione degli incidenti M49 ... rainews.it

Orso inseguito da un’auto in Trentino. Gli animalisti: «Individuare l’automobilista»Un orso è stato inseguito e filmato da un automobilista in Trentino. Nel video è ripreso il tentativo dell'orso di sfuggire ai fari, e all'obiettivo, della persona alla guida. L'inseguimento però non ... fanpage.it